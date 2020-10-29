خاص| العراقي عدنان حمد يقترب من تدريب بيراميدز خلفاً لانتي تشاتشيتش

قال مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز إن أحد وكلاء اللاعبين عرض علي مجلس إدارة النادي تولي العراقي عدنان حمد المهمة الفنية للفريق خلفًا لانتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من نهضة بركان 0-1 في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن عدنان حمد المدير الفني السابق لمنتخب الأردن يتلقي قبول العديد من اعضاء مجلس ادارة بيراميدز نظرًا لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية تصلح لقيادة الفريق خلال الوقت الراهن.
وأكد المصدر أن المجلس حاليًا يدرس عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الكرواتي.
وكان بيراميدز ودّع منافسات كأس مصر من ربع النهائي على يد طلائع الجيش بركلات الجزاء، وتأكد احتلاله المركز الثالث في الدوري الموسم الحالي، مما دفع مجلس إدارة الفريق السماوي من اتخاذ قرار الإقالة عقب خسارة نهائي الكونفيدرالية.
وأبلغ مسؤولو بيراميدز المدرب الكرواتي بالرحيل واتفقوا معه على عدم قيادة الفريق في لقاء المقاولون يوم السبت المقبل، بالجولة الأخيرة للدوري المصري.
ويغادر تشاشيتش مع معاونيه إلى بلاده خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق والذي شهد حصوله على المركز الثالث بالدوري ووصافة الكونفيدرالية الأفريقية والخروج من ربع نهائي كأس مصر.
ويقود محمود فتح الله، المدرب المساعد، الفريق في لقاء المقاولون ومعه عمرو مختار مساعد ومدرب حراس مرمى الناشئين، كما سيتواجد هاني سعيد المدير الرياضي على مقاعد البدلاء.
وقرر بيراميدز إعفاء لاعبيه من لقاء المقاولون، على أن يبدأ الإعداد للموسم الجديد بعد أسبوع ويقوم بتصعيد عدد من الناشئين مع بعض البدلاء، لخوض لقاء ذئاب الجبل.
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