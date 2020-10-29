الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

ويعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ‏اجتماعا لحسم قراره بشأن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا لما بعد انتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفارس الأبيض، فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء، مع الأهلي المتأهل للنهائي على حساب الوداد المغربي، وستقام المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل بمصر في حالة عدم تأجيل المباراة .