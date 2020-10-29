أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

كشف موقع جريدة المنتخب المغربية عن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وعن الموعد الجديد لنهائي دوري الأبطال.

ردَّ النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي، في المباراة أقيمت أول أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح بالفيفا، أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة الزمالك غير نهائي ويحق للزمالك الطعن عليه خلال 45 يومًا فى مركز التسوية والتحكيم ولكن بدون تعطيل الإجراءات القانونية للقرار.

أكد تقرير مغربي، أن قائمة فريق الرجاء المغربي ارتفعت إلى 14 لاعبًا، قبل ساعات من السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رفض مسئولو الزمالك، شرط المصري البورسعيدي، بالحصول على الثلاثي أحمد رفعت ومحمد عنتر ورزاق سيسيه، مقابل الاستغناء عن كريم العراقي.

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي على إعادة ثنائي الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أكرم توفيق المعار للجونة محمد شريف المعار لأنبي وناصر ماهر من سموحه والاكتفاء بالفترة الماضية.

أعلن محمد ناجي جدو رحيله عن نادي الجونة، عقب مباراة حرس الحدود المقرّر لها غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن اتحاد الكرة الفرنسي، الخميس، تعليق عدد كبير من مسابقاته للحد من انتشار فيروس كورونا.