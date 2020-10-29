أحمد سامى: فخور بانضمام 8 لاعبين من سموحة للمنتخبات الوطنية

أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة سعادته الكبيرة بانضمام 8 لاعبين من صفوف "الموج الأزرق" للمنتخبات الوطينة الأول والأوليمبى لأول مرة فى تاريخ النادى.

وأكد أنه يشعر بالفخر بعدما ساهم فى تطوير مستوى اللاعبين ووصلولهم إلى هذا المستوى الفنى العالى والذى فتح الباب أمامهم للتواجد فى المنتخبات الوطينة المختلفة، وأن هناك بعض اللاعبين الذين يستحقون فرصة للتواجد مع المنتخب الأول وعلى رأسهم محمود حليمو لاعب الوسط والذى يعد من أفضل اللاعبين فى مركزه خلال الفترة الماضية بشهادة خبراء اللعبة.

وأضاف مدرب سموحة أن الدعم الكبير الذى يلقاه من المهندس فرج عامر رئيس النادى ساعده على اخراج ما لديه من أفكار تدريبية كانت سببًا فى انصهار قدرات اللاعبين وظهورهم بالمستوى الطيب منذ توليه مسؤولية الفريق خلفًا للكابتن حمادة صدقى.

وأشار سامى إلى أن الفريق سيكون له شكلا مختلفا خلال الموسم الكروى الجديد خصوصا فى ظل التدعيمات القوية التى اتفق مع رئيس النادى على ابرامها خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى ستعيد سموحة إلى مكانه الطبيعى فى جدول مسابقة الدورى العام فى الموسم الجديد.

وعن رغبته فى بقاء اللاعبين الذين تنتهى اعارتهم بعد لقاء نادى مصر الذى سيقام يوم السبت المقبل فى ختام مباريات الفريق ببطولة الدورى العام قال أتمنى بقاء الجميع لأنهم من العناصر الأساسية ولكن ذلك يتوقف على رغبة أنديتهم فى إبقائهم مع سموحة فى الموسم الجديد.