بمباركة ريكاردو.. تعرف على موعد وصول باتريك فييرا للانضمام للإسماعيلي

يصل البرازيلي باترك فييرا صانع ألعاب فريق نجران السعودي مساء غد الجمعة تمهيدًا للإنضمام لصفوف الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن البرازيلي هيرون ريكاردو طالب لالتعاقد مع اللاعب منذ توليه مهمة القيادة الفنية للإسماعيلي، وسينضم فييرا رسميًا للنادي الإسماعيلي بدون الخضوع إلى فترة معايشة وذلك بسبب ضيق الوقت قبل إنطلاق مسابقة الدوري العام للموسم الجديد.

ورحب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بالتعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا صانع العاب نجران السعودي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد موافقة لجنة التعاقدات بالنادي.

كما يخضع لاعب كنغولي لفترة معايشة في مران الفريق السبت المقبل، لمعرفة إمكانية التعاقد معه.

وبالتعاقد مع البرازيلي باترك فييرا يصبح اللاعب الثالث الذي ينضم رسميًا للإسماعيلي بعد إعلان التعاقد مع القناص الأنجولى "أرى بابل" بشكل رسمى فى وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات، كما تم التعاقد مع أحمد مصطفى لاعب الفريق الجديد، والجزائري رضوان الشريفي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.