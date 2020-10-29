بعد استقالته المفاجئة.. الشامتون الثلاثة في رحيل بارتوميو عن برشلونة

تنفست جماهير برشلونة الصعداء، بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه استقالتهم من إدارة النادي، بعد سنوات من التخبط الإداري وإهدار الملايين على صفقات فاشلة لم تقدم أي بصمة لفريق كرة القدم.

أزمة ميسي الأخيرة من رئيس النادي كانت بمثابة الضربة القاضية لـ بارتوميو، حيث قامت جماهير برشلونة بحملة لسحب الثقة من بارتوميو، حيث جمعت ما يقرب من 20 ألف توقيع.

ورغم تأكيد بارتوميو خلال الأيام الماضية بعدم تفكيره في تقديم استقالته من رئاسة، إلا أنه فاجأ الجميع، أول أمس، الثلاثاء، بإعلان رحيله هو ومجلسه من إدارة النادي.

ويستعرض "دوت الخليج" الشامتون الثلاثة في رحيل بارتوميو عن برشلونة:

1- ميسي:

بالطبع ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة هو الأسعد برحيل بارتوميو، نظرًا للمشاكل التي حدثت بين الثنائي مؤخرًا، بسبب اعتراض البرغوث الأرجنتيني عن الطريقة التي يدار بها النادي.

"ميسي" قرر الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي اعتراضا على سياسة بارتوميو، إلا أن رئيس نادي برشلونة اشترط على "ليو" دفع قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يوور، وهو أمر مستحيل على أي لاعب أو نادٍ دفعه.

ووفقًا للتقارير الصحية فإن ميسي استقبل قرار استقالة بارتوميو بالضحك.

2- سواريز:

أعرب سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، في وقت سابق عن غضبه الشديد من طريقة رحيله عن نادي برشلونة خلال الصيف الماضي.

وقال سواريز:" بكيت بسبب سوء معاملتي في برشلونة، خلال الأيام الأخيرة، لقد عشت في برشلونة 6 سنوات، كانت هناك طرق أفضل من هذه، لإبلاغي بالرحيل عن الفريق". وتابع:" لم أحظ بمعاملة جيدة خلال قبل رحيله عن الفريق، منها إبعادي بشكل غريب عن قسمية الفريق الجماعية".

وتابع سواريز:" إذا سجلت هدفا في برشلونة فلن احتفل، ولكنني سأشير إلى من تسببوا في رحيلي عن برشلونة بهذه الطريقة".

3- إيميلي روسورد:

شهدت الأشهر الماضية حربا شرسة بين جوسيب بارتوميو ونائبة السابق إيميلي روسورد، بسبب اعتراض الأخير على طريقة إدارة النادي، وهو ما تسبب في استقالته مؤخرا.

روسورد اتهم مجلس إدارة برشلونة بالفشل الإداري والفساد المالي، مما دفع بارتوميو لمقاضاة نائبه السابق بسبب هذه الاتهامات، إلا أن القضاء الإسباني لم يصدر أي حكما حتى الآن.

روسود بالتأكيد أحد أبرز السعداء برحيل بارتوميو ومجلسه عن برشلونة.