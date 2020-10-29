المرشح الأول للفوز برئاسة نادي برشلونة: نحتاج لعودة جوارديولا وتشافي وإنيستا وبويول

أكد المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة نادي برشلونة، فيكتور فونت، امتلاكه خطة واضحة لعودة أمجاد عملاق الليجا الإسبانية وتشمل أساطير للبارسا مثل بيب جواريولا وتشافي وأندريس إنيستا وكارلوس بويول.

وقال فونت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، إن "تعويض أفضل جيل شاهدناه في عالم كرة القدم والذي أعتقد أننا كنا نملكه على مدار العقد الماضي يعد تحديا كبيرا، خاصة في وقت تشتد فيه المنافسة وتخضع الكثير من الأندية لملكية رؤساء أقوياء".

وأضاف فونت أن "برشلونة يحتاج كذلك إلى استثمار كبير من أجل إعادة بناء الاستاد وكل شيء في عالم تعرض لأسوأ أزمة على الإطلاق ألا وهي فيروس كورونا. ومن الواضح أننا بحاجة لخطة قوية للغاية ترتقي لمستوى التحديات وهذا ما كنا نقوم به خلال الأعوام القليلة الماضية".

وتابع "نحن عازمون على بناء مشروع قوية وتنافسي للغاية والحظ إلى جانبنا في البارسا نظرا لأننا ورثنا طريقة لعب أسس لها يوهان كرويف هنا. ومعظم أفضل المحترفين الذين يعلمون هذه الطريقة هم مشجعون أيضا ويحبون النادي - مثل بيب جوارديولا وتشافي وإنيستا وبويول".

وأوضح المرشح لرئاسة النادي الكتالوني أن "هؤلاء جميعا أساطير يحبون برشلونة لكن لا يعملون حاليا للبارسا - ونحتاج إلى إعادتهم لضمان أن مشروعنا سيكون تنافسيا للغاية. ولا يحتاج ميسي سوى لمعرفة أنه جزء من مشروع تنافسي يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا المقبل".

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد تقدم باستقالته في وقت سابق من هذا الأسبوع وكذلك مجلس إدارته قبيل تصويت من المتوقع أن يحجب الثقة عنه الشهر المقبل.