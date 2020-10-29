هاني العتال: أنتظر نتيجة طعن الزمالك على بطلان اللائحة ومرتضى منصور يؤثر على استقرار الفريق

كشف هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتظاره نتيجة الطعن الذي ستتقدم به اللجنة الأولمبية على قرار مركز التسوية والتحكيم بخصوص بطلان لائحة نادي الزمالك، التي تم استبعاده من منصبه على أثرها.

وأشار "العتال" إلى احترامه وتقديره الكامل لمركز التسوية الذي كشف تزوير اللائحة وأقر ببطلانها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "العتال": "رئيس النادي الذي تم عزله بقرار من اللجنة الاولمبية هو من أدخل الزمالك في مشاكل من البداية، سواء بتوجيه السباب لعدد كبير من أعضاء المنظومة الرياضية، أو لقيامه بتزوير اللائحة".

وأضاف "العتال" وهذا ما أثبته مركز التسوية والتحكيم الذي يقوم بدور المحكمة الرياضية، فضلاً عن منعي أنا والدكتور عبدالله جورج من دخول النادي رغم انتخابنا من الجمعية العمومية الشرعية التي جاءت به هو الآخر رئيسًا للنادي قبل عزله".

ورفض هاني العتال اتهامات مرتضى منصور له بالتسبب في عدم استقرار فريق الكرة بالزمالك وأكد أن فريق الكرة يحقق الانتصارات حتى بعد أن تم عزل رئيس النادي، وهو الوحيد الذي يؤثر على استقرار الفريق باتخاذه درعا يختبئ خلفه أمام أي مشكلة تطاله هو شخصيًا.

وأكمل هاني العتال: "الإنجازات دائمًا تتحقق في غياب رئيس نادي الزمالك المعزول سواء موقوفًا أو غائبًا".

ووجّه العتال رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متعجبًا من سرعة إصدار الوزارة بيانًا للرد على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم، في حين أنه لم يرد حتى الأن على قرار اللجنة الأولمبية بعزل رئيس الزمالك من منصبه، وقال: "هناك حالة تعجب من إيجابية الوزير مع رئيس النادي المعزول، وعدم التعامل بنفس الطريقة مع أي قرارات تصدر ضده من نفس الجهة وهي اللجنة الأولمبية".