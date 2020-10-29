لست زلاتان.. إبراهيموفيتش يحذر كريستيانو رونالدو من خطر كورونا

رد المهاجم السويدي لفريق نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بشكل غير مباشر على نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بالمطالبة بعدم تحدي فيروس كورونا "كوفيد-19" و"احترام القواعد الاحترازية".

وكتب إبراهيموفيتش، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حسبما نقل موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الخميس: "لقد تحداني الفيروس وفزت، لكن حذاري، أنت لست زلاتان، لا تتحدى الفيروس. استعمل عقلك واحترم القواعد: التباعد والقناع الواقي، دائما. سنفوز!".

يذكر أن المهاجم الدولي البرتغالي لم يكن سعيدا بالابتعاد عن المشاركة مع فريق السيدة العجوز في مواجهة برشلونة بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمس ونشر صورة لنفسه يقول من خلالها إنه يشعر بصحة جيدة رغم عدم تحول نتائج تحليل الفيروس لديه من إيجابية إلى سلبية بعد، بينما عاد المهاجم السويدي للمشاركة مع الروسونيري منذ مواجهة إنترميلان في الدوري الإيطالي منتصف شهر أكتوبر الجاري.