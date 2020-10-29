بعد التعاقد مع أري بابل تعرف على إحصائية المحترفين الأجانب في الإسماعيلي "تقرير"

أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد مع الأنجولي أري بابل مهاجم الفريق الجديد. ويسعى الاسماعيلي التعاقد مع العديد من اللاعبيين الجدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وأبرز الأفارقة التي إنضمت للاسماعيلي على مدار تاريخه أوتاكا وجون أنتواي ، لذلك يرصد "دوت الخليج" أبرز المحترفين اللذين إنضموا للاسماعيلي علي مدار تاريخه وهم ٦٩ لاعب أجنبي من ٢٧ جنسية مختلفة تعرف عليهم:- 5 لاعبين من قارة أوربا من دول (اليونان وألبانيا) لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية من دول (كولومبيا والبرازيل) 4لاعبين من قارة أسيا من دول (الأردن والعراق ولبنان) 58 لاعب من قارة أفريقيا من دول (نيجيريا وغانا والسودان وغينياوغينيا بيساو ومالي وسيراليون و كينيا و موزمبيق و بنين وانجولاوكوت ديفوار و المغرب والجزائر و تونس و ليبيا و السنغال والكاميرون و تنزانيا و نامبيا ) اللاعبين بالتفصيل : نيجيريا 13 جون أوتاكا وعبدالرازق محمد وروبرت أكورى وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويرى وجودوين أندبيسى وكينيث أيكى وكلاتشى أوسونوا وتارا جودزويل واوكيكى افولابى وأودا مارشال. غانا 9 هارونا يوسف والبرنس أركو وبشيرو عبدول وجون آنطوى وإيمانويل بناهينى وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس أبى. السودان 6 بابكر النور وخضر وآمان وكمال أبو نواره وأنس النور وريتشارد جاستن. غينيا 4 محمد سيلا وجباتى وممادو كيتا وصموئيل جونسون. اليونان 4 منكاريوس ويانجو وديماندلوس ومانولى مالى 4 عثمان فاروتا وعبدالرحمن تراورى ومحمد تراورى وموسى كمارا. تونس 3 محمد السليتى و لسعد الجزيرى وفخر الدين بن يوسف. العراق 2 مصطفى كريم وهمام طارق أنجولا 2 جورج سيلسينو وارى بابل كوت ديفوار 2 عبدالله كوليبالى وكوفى ميشاك. المغرب 2 عبدالقادر البرازى وعبدالسلام بنجالون. كينيا 2 سيمون مولاما وعيسى اماندو بنين2 باسكال أنغان وبيدى جوناس سيراليون1 أبوبكر كمارا موزمبيق 1 داريو كان الجزائر 1 أمير سعيود الأردن 1 عامر شفيع ليبيا 1 نادر الترهونى. لبنان 1 جهاد محجوب البرازيل1 ألكسندرو لوبيز كولومبيا 1 دييجو كالديرون ألبانيا 1 خافيير سوكاى. السنغال1 أمين دابو الكاميرون 1 كريستوفر ميندوجا تنزانيا1 زايد يحى نامبيا1 بينسون شيلونجو غينيا بيساو1 بيكيتي دجاسي بريتو سيلفا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التعاقد مع أري بابل تعرف على إحصائية المحترفين الأجانب في الإسماعيلي "تقرير" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.