نتائج سلبية .. هل يرحل كومان عن برشلونة ويعود جوارديولا

يبدو أن المدير الفني رونالد كومان، لن يتمكن من استكمال مشروعه الذي بدأ يعمل على بنائه مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، حيث ترددت أنباء صحفية قوية اليوم الخميس، تفيد باحتمالية رحيله عن ملعب كامب نو، على أن يحل المخضرم بيب جوارديولا بدلًا عنه.

وعانى نادي إقليم كاتالونيا تحت قيادة المدرب الهولندي، الفترة الماضية، من تحقيق نتائج سلبية، خاصة مع تقديمه أسوأ انطلاقة محلية في الدوري الإسباني منذ 25 عامًا، بالفشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات، ضد كل من إشبيلية، خيتافي، وريال مدريد في كلاسيكو حسم نتيجته الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس العالمية، أن فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين على منصب رئيس برشلونة القادم في الانتخابات القادمة التي تقام بمارس المقبل، شدد على أنه ينوي استعادة بيب جوارديولا من جديد، وإسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه.

تصريحات فونت تأتي من أجل إقناع أعضاء نادي برشلونة بالتصويت لصالحه، خاصة أن المدرب الإسباني يمثل قيمة كبرى في إقليم كاتالونيا، لما حققه من إنجازات فريدة في فترته التدريبية مع البرسا، إذ نجح على سبيل المثال في عام 2009 فقط، بالتتويج بـ6 ألقاب كاملة.

واستقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه في برشلونة، تعني أن كومان لم يعد يلقى حماية خاصة، حيث كان بارتوميو من تعاقد معه، ما يعني أن تحقيق برشلونة نتائج غير مقبولة الفترة القادمة، إقالته دون أي شك.