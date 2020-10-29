يبدو أن المدير الفني رونالد كومان، لن يتمكن من استكمال مشروعه الذي بدأ يعمل على بنائه مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، حيث ترددت أنباء صحفية قوية اليوم الخميس، تفيد باحتمالية رحيله عن ملعب كامب نو، على أن يحل المخضرم بيب جوارديولا بدلًا عنه.
وعانى نادي إقليم كاتالونيا تحت قيادة المدرب الهولندي، الفترة الماضية، من تحقيق نتائج سلبية، خاصة مع تقديمه أسوأ انطلاقة محلية في الدوري الإسباني منذ 25 عامًا، بالفشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات، ضد كل من إشبيلية، خيتافي، وريال مدريد في كلاسيكو حسم نتيجته الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأوضحت شبكة سكاي سبورتس العالمية، أن فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين على منصب رئيس برشلونة القادم في الانتخابات القادمة التي تقام بمارس المقبل، شدد على أنه ينوي استعادة بيب جوارديولا من جديد، وإسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه.
تصريحات فونت تأتي من أجل إقناع أعضاء نادي برشلونة بالتصويت لصالحه، خاصة أن المدرب الإسباني يمثل قيمة كبرى في إقليم كاتالونيا، لما حققه من إنجازات فريدة في فترته التدريبية مع البرسا، إذ نجح على سبيل المثال في عام 2009 فقط، بالتتويج بـ6 ألقاب كاملة.
واستقالة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه في برشلونة، تعني أن كومان لم يعد يلقى حماية خاصة، حيث كان بارتوميو من تعاقد معه، ما يعني أن تحقيق برشلونة نتائج غير مقبولة الفترة القادمة، إقالته دون أي شك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج سلبية .. هل يرحل كومان عن برشلونة ويعود جوارديولا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.