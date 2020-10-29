الإسماعيلي يوجه الشكر لـ لاعبه الغيني بيكيتي سيلڤا

وعلم موقع "دوت الخليج" أن بيكيتي سيلڤا قرر الرحيل عن مصر ويقترب من العودة لفريقه ببلده غينيا بيساو.
وكان الإسماعيلي تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في مصر.
يذكر أن هناك ثنائيا أفريقيا إنجوليا يدعى انتطونيو، كونغولي أميجو في فندق إقامة اللاعبين تمهيدًا للتعاقد مع إحدهما.
وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع اللاعب الأنجولي إيري بابل مهاجم الفريق الجديد، وأحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي استعدادا للموسم المقبل.
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