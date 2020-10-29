إياب نصف نهائي أفريقيا.. الكاف يؤجل والرجاء يرفض والزمالك آخر من يعلم

شدد على أن بيان الكاف لم يتضمن أى إعلان عن مواعيد مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء والمباراة النهائية وإرجاء ذلك الى ما بعد التوصل الى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .





وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.





واشار الاتحاد ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل .



