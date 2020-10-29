إياب نصف نهائي أفريقيا.. الكاف يؤجل والرجاء يرفض والزمالك آخر من يعلم

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن تفاصيل جديدة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وقال المصدر ذاته إن مسئولي الكاف وضعوا يوم 4 نوفمبر القادم موعدا لإقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء البيضاوى و27 من نفس الشهر للمباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
وأضاف : مسئولو الرجاء المغربي اعترضوا على إقامة إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 4 نوفمبر المقبل بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الفريق بفيروس كورونا وعدم تعافى المصابين.
لفت إلى أن مسئولى الفريق المغربي طالبوا الكاف بإقامة مباراة الإياب امام الزمالك أحد يومى 21 و 22 نوفمبر القادم بدلا من يوم 4 من الشهر ذاته إستنادا الى قيام الكاف بتأجيل المباراة النهائية للبطولة القارية.
شدد على أن بيان الكاف لم يتضمن أى إعلان عن مواعيد مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء والمباراة النهائية وإرجاء ذلك الى ما بعد التوصل الى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف.
يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
واشار الاتحاد ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل .
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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