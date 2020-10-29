مجدي عبدالغني فى بيان رسمي: لجأت إلى وزارة العدل للتظلم على الأحكام

أصدر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بيانا رسميا أكد خلاله أنه سيتقدم بتظلم إلى وزارة العدل بشأن الاحكام القضائية الصادرة فى القضايا المنظورة ضده. وقال البلدوزر عبر الصفحة الرسمية : في البداية كل الاحترام والتقدير والاجلال للقضاء المصري الشامخ وهذا ليس تعقيبا او ردا على حكم قضاء ولن يكون.. بيان

طالعنا جميعا وأنا – أحد هؤلاء – نشر مجموعة من الأخبار والتقارير عن صدور أحكام قضائية ضدي بالسجن في قضايا أسرية كان أخرها الحكم علي بالسجن 6 سنوات وهو ما ترتب عليه التأثير الكبير على إسمي بوصفي شخصية عامة من لاعب كرة دولي سابق لمسئول في اتحاد الكرة إلى رئيس لجمعية اللاعبين المحترفين المصرية .. لذا أود الإشارة إلى التالي:

أولا .. آهيب بكل وسائل الإعلام المصرية تحري الحقيقة الكاملة في نشر أي أخبار تخص هذة القضايا " الممتدة منذ سنوات طويلة " وهي نشر الحكم " الغيابي غيابي " والحضوري " حضوري " وللعلم الأحكام الصادرة ضدي غيابية ولم يكن لي حق الدفاع عن نفسي لعدم علمي وأغلب القضايا التي تم التظلم فيها واستئنافها حزت فيها على البراءة عدا قضية واحدة تتجدد من وقت لأخر عبر ما يسمى " سوء استغلال حق التقاضي " وهو ما تم في القضية المنشورة إعلاميا مؤخرا عن تعرضي لحكم بالسجن 6 سنوات.

ثانيا .. أهيب بكل وسائل الإعلام المصرية الإشارة الكاملة إلى القضية بكاملها وليس فقط الحكم الصادر ، فالفترة الأخيرة شهدت قراءتي لأخبار " عن صدور أحكام بالسجن ليظهر الأمر للقارئ إنني المتهم الوحيد هذا ليس بصحيح فهي قضايا تخص " ميراث " وهناك شخصيات أخري في أسرتي تلاحقها نفس الأحكام في نفس القضية ويحلو للبعض " وصفي بطريقة غير لائقة "متعديا على حقوق أسرتي وهذا ليس بصحيح لا مني ولا من اخوتي والأطراف التي تتحرك ضده القضايا بجانبي.

ثالثا .. أناشد أسرة الإعلام المصري ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتلفزيونية بعدم نشر أية أحكام صادرة " ضدي " قبل أن تكون لصالحي بشكل كامل مثل الغيابي وأسماء كافة أطراف القضية لتضررها البالغ من تشويه صورتها والاكتفاء في الكثير من الحالات بالإشارة بشكل مباشر إلى شخصي وحدي فقط.

وأخيرا .. بدأت إجراءات التظلم لدي وزارة العدل من خطوات " سوء استغلال تحريك الدعاوي القضائية " في قضايا تم حسمها بأحكام قضائية نهائية لإيقاف عملية تشويه السمعة التي تعرضت لها " بدون سند " في الفترة الاخيرة.