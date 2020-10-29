باولن فوافي يقود هجوم المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة منافسه الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو. الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين. خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي. الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد توني وشميلس بيكلي ومحمد دسوقي وأشرف شيكو وهشام حافظ وكريم جمال ببا ويحيى زكريا ويوسف شريف. يدخل المقاصة المباراة برصيد 41 نقطة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.‎

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