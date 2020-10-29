رسميا .. تحديد موعد قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلنت رابطة الدورى الإسبانى "الليجا"، مساء اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من المسابقة للموسم الحالى 2020-2021، حيث تحدد يوم السبت 21 نوفمبر لإقامة قمة مباريات الجولة العاشرة فى الدورى الإسبانى.
وستقام ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا، العاشرة بتوقيت القاهرة، كما تحدد يوم السبت 21 نوفمبر لإقامة مباراة فياريال وضيفه ريال مدريد على ملعب "لا سيراميكا" فى الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.
كما أكد المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة نادي برشلونة، فيكتور فونت، امتلاكه خطة واضحة لعودة أمجاد عملاق الليجا الإسبانية وتشمل أساطير للبارسا مثل بيب جواريولا وتشافي وأندريس إنيستا وكارلوس بويول.
وقال فونت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، إن "تعويض أفضل جيل شاهدناه في عالم كرة القدم والذي أعتقد أننا كنا نملكه على مدار العقد الماضي يعد تحديا كبيرا، خاصة في وقت تشتد فيه المنافسة وتخضع الكثير من الأندية لملكية رؤساء أقوياء".
وأضاف فونت أن "برشلونة يحتاج كذلك إلى استثمار كبير من أجل إعادة بناء الاستاد وكل شيء في عالم تعرض لأسوأ أزمة على الإطلاق ألا وهي فيروس كورونا. ومن الواضح أننا بحاجة لخطة قوية للغاية ترتقي لمستوى التحديات وهذا ما كنا نقوم به خلال الأعوام القليلة الماضية".
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