الباطن يفوز على الرائد 2-1 في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة بنادي الباطن، فوزًا على نظيره الرائد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الثالثة "جولة رئاسة العشرين" من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
وتقدم كريم البركاوي لصالح الرائد مبكرًا، في الدقيقة الثانية، ثم أدرك فابيو أربيو التعادل للباطن في الدقيقة 39، قبل أن ينجح فهد هدل في إحراز هدف الفوز للباطن في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وواصل الرائد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد تلقي أرناود دجوم بطاقة حمراء للإنذار الثاني.
وحقق الباطن فوزه الأول في موسم 2020-21 بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري المحترفين بعد غياب 559 يوما، بالتحديد منذ فوزه على القادسية بثنائية نظيفة في الجولة 28 من موسم 2018-19، قبل هبوط الباطن إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي، إلا أن الباطن نجح في العودة لدوري المحترفين عقب تتويجه بلقب الدرجة الأولى.
ورفع الباطن رصيده إلى 3 نقاط من 3 مباريات، ليصعد مؤقتًا إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثامن.
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