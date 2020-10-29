أحمد موسى يهاجم الاتحاد الافريقي بعد تأجيل دورى الابطال

وكتب الاعلامي احمد موسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من يدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم
من يتحكم في قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم ؟ .
وأضاف : كيف يؤجل مباراة الزمالك في نصف النهائي دون تحديد موعد لها رغم شفاء معظم لاعبي الرجاء المغربي ؟ ولماذا لا يحدد موعد النهائي ؟ الأهلي والزمالك هما المتضرران من إنحياز إتحاد أحمد أحمد ..
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
واشار الاتحاد ان البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل .
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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