رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

فجرت مصادر مغربية مقربة من نادى الرجاء البيضاوى مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موعد وصول الفريق المغربي إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقالت المصادر المغربية إن الفريق المغربي سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا لافتة إلى أن جواد الزيات رئيس نادى الرجاء البيضاوي فرض التعتيم والسرية على موعد سفر الفريق إلى القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى بيان عبر تويتر مواعيد مباراة الزمالك والرجاء إلا أن الأنباء الواردة من داخل أرجاء النادى البيضاوى قالت إن موعد سفر الفريق إلى القاهرة سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.

وأشار الاتحاد أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل .