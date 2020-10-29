خطاب الاتحاد المصري لـ الكاف لتأجيل نهائي دورى الأبطال .. صور

وحسب البيان الصادر من اتحاد الكرة والذي نشره عمر ربيع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الاتحاد المصري طلب تأجيل مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا لأسباب أمنية يوم 10 نوفمبر بدلا من 6 من نفس الشهر .
كما لم يتم ذكر طلب تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي .
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
واشار الاتحاد أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لافضل حل .
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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