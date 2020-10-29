متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطابا لاتحاد الكرة تم إرساله إلى
"الكاف" بتاريخ أول أمس الثلاثاء تضمن طلب تأجيل مباراة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء ونهائى البطولة القارية.
وأشار الاتحاد إلى أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.
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