متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطابا لاتحاد الكرة تم إرساله إلى

"الكاف" بتاريخ أول أمس الثلاثاء تضمن طلب تأجيل مباراة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء ونهائى البطولة القارية.

وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.

وأشار الاتحاد إلى أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.