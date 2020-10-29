ارفض_التاجيل_ياخطيب هاشتاج يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج ارفض_التاجيل_ياخطيب قائمة التغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بعد تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائى دورى أبطال إفريقيا.
كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب التغلب على الوداد البيضاوى ذهابا وإيابا.
وثارت جماهير النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر ودشنت هاشتاج ” #ارفض_التاجيل_ياخطيب ” لحث محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على الاعتراض على تأجيل نهائي الأميرة السمراء والتمسك بخوضها في موعدها.
وشهد هذا الهاشتاج مشاركة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء، والتي حملت رسائلها عبارات غاضبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد تأجيل المباراة النهائية.
يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الأفريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
وأشار الاتحاد أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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