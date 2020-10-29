ارفض_التاجيل_ياخطيب هاشتاج يتصدر تويتر

وشهد هذا الهاشتاج مشاركة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء، والتي حملت رسائلها عبارات غاضبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد تأجيل المباراة النهائية.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .





وكتب الاتحاد الأفريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية ، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.





وأشار الاتحاد أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.



