التأجيل الإفريقي يثير أزمة.. ثورة في الأهلي وترقب بالزمالك والجبلاية تضع البدائل

جماهير النادي الأهلي على وجه التحديد، ثارت على منصات التواصل الإجتماعي وخاصة موقع تويتر، ودشنت هاشتاج ” #ارفض_التاجيل_ياخطيب ” لحث الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على الإعتراض على تأجيل نهائي الأميرة السمراء، والتمسك بخوضها في موعدها.
وشهد هذا الهاشتاج مشاركة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء، والتي حملت رسائلها عبارات غاضبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" بعد قرار التأجيل لمباراة نصف النهائى والمباراة النهائية إلى وقت لاحق.
لا مانع
جرت اتصالات مكثفة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للحديث عن قرار تأجيل النهائي الأفريقي واستطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط حول المواعيد المناسبة وأبدى الجهاز الفني استعداده لخوض المباراة في التوقيت الذي يتم الاتفاق عليه.
وأبدى مسئولو القلعة الحمراء عدم الممانعة لفكرة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا اذا ما رأت الدولة المصرية أن التأجيل سيكون في صالحها خاصة مع إقامة انتخابات محلس النواب يومي 7و8 نوفمبر.
الزمالك يترقب
الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو يترقب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن الموعد النهائى للقاء الإياب أمام الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وتمسك باتشيكو بمواصلة الفريق تدريباته تحسبا لتحديد مسئولى الكاف موعدا جديدا محذرا لاعبي الفريق الأبيض من التهاون أو التقاعس عن الإستعداد بشكل قوى لعبور الرجاء البيضاوى فى القاهرة وبلوغ نهائى دورى أبطال إفريقيا.
باتشكيو طالب لاعبى القلعة البيضاء ضرورة التركيز فى المران وعدم الإلتفات إلى اية أنباء بالتأجيل وعدم تحديد موعد لمواجهة الرجاء فى الوقت الراهن.
لا تأثير على الفراعنة الكبار
المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لديه مباراتان مهمتان، في التصفيات الأفريقية لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، حيث يلتقى مع توجو يومى 14 و 17 نوفمبر في لقاءى الذهاب و العودة على الترتيب.
كما يدخل لاعبو المنتخب في معسكر مفتوح يوم 3 نوفمبر المقبل في إطار الاستعداد لمباريات أفريقيا وسوف يقوم بالإعلان عن قائمة الفراعنة الكبار النهائية خلال الإسبوع القادم بعدما تم الكشف عن اللاعبين المحترفين والقائمة المبدئية من نظرائهم المحليين.
اتحاد الكرة يضع البدائل
يدرس مسئولو اللجنة الخماسية التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر يوم 3 أو 4 نوفمبر المقبل ، بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى وقت لاحق.
كما يدرس مسئولو الاتحاد إقامة مباراة الزمالك ونادى مصر فى دور الثمانية ضمن منافسات بطولة كأس مصر أيضا بنفس التوقيت ومحاولة الإنتهاء من لقاءات المسابقة المحلية.
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