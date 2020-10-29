الأهلي الخاسر الوحيد.. خالد بيومي يعلق على قرار الكاف بتأجيل مباريات أفريقيا

علّق خالد بيومي المحلل الرياضي بقنوات أبو ظبي الرياضية ، على تأجيل المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسميًا، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، بالإضافة إلى المباراة النهائية الذي يعد الأهلي طرفًا فيها بعد تأهله علي حساب الوداد المغربي.

وقال بيومي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التأجيل يضر بالأهلي فقط لا غير".

وتابع: "قرار مفاجئ وغير مدروس وتخبط إفريقي".

وأتم خالد بيومي: "الكلام عن الانتخابات ونحن نلعب بدون جمهور وما بين السطور شيء آخر".