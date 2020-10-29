محمد الشناوي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب محمد الشناوي قائلًا: "‏كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلاهم ‎#المولد_النبوي_الشريف".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.