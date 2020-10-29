النني يقود تشكيل ارسنال لمواجهة دوندالك الأيرلندي بالدوري الأوروبي

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي، نظيره دوندالك الإيرلندي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.
وأعلن مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال تشكيل الجانرز لمواجهة دوندالك الايرلندي :
حراسة المرمى: رانارسون
الدفاع: سيدريك سواريس - موستافي - كولاسيناتش - ميتلاند نايلز
الوسط: ويلوك - محمد النني - تشاكا
الهجوم: نيكولاس بيبي - نكيتياه - نيلسون
ولم يسبق وأن ألتقى أرسنال مع دوندالك في أي مباراة سابقة، إلا أن التاريخ يعطى أفضلية كاسحة للجانرز في مباراة اليوم، بحكم خبرته الطويلة في المسابقات الأوروبية.
ويشارك أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي، باعتباره بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 - 2020.
في المقابل يطمح دوندالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز في لقاء اليوم، للحفاظ على حظوظه في تخطي دور المجموعات.
كان أرسنال فاز على رابييد فيينا النمساوي بنتيجة 2 - 1 في الجولة الماضية، بينما خسر دوندالك أمام مولدي النرويجي بنفس النتيجة.
ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مولدي النرويجي صاحب المركز الثاني، بينما يحل دوندالك ثالثا بدون رصيد ورابييد فيينا النمساوي رابعا بدون نقاط أيضا.
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