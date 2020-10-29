اتحاد الكرة يكشف حقيقة موعد وصول فريق الرجاء لمواجهة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تلقى الجبلاية إخطارا من جانب مسئولى نادى الرجاء البيضاوى إلى القاهرة من أجل مواجهة فريق الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
قال المصدر ذاته إن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يتلق أي إشعار من الجانب المغربي يفيد تحديد موعد وصول فريق الرجاء البيضاوي إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الزمالك المرتقبة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب التغلب على الوداد البيضاوى ذهابا وإيابا.
يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الأفريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
وأشار الاتحاد الى أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع قبل الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تلقى الجبلاية إخطارا من جانب مسئولى نادى الرجاء البيضاوى إلى القاهرة من أجل مواجهة فريق الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
قال المصدر ذاته إن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يتلق أي إشعار من الجانب المغربي يفيد تحديد موعد وصول فريق الرجاء البيضاوي إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الزمالك المرتقبة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب التغلب على الوداد البيضاوى ذهابا وإيابا.
يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .
وكتب الاتحاد الأفريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.
وأشار الاتحاد الى أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع قبل الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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