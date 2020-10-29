اتحاد الكرة يكشف حقيقة موعد وصول فريق الرجاء لمواجهة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تلقى الجبلاية إخطارا من جانب مسئولى نادى الرجاء البيضاوى إلى القاهرة من أجل مواجهة فريق الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.









قال المصدر ذاته إن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يتلق أي إشعار من الجانب المغربي يفيد تحديد موعد وصول فريق الرجاء البيضاوي إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الزمالك المرتقبة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.









كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب التغلب على الوداد البيضاوى ذهابا وإيابا.





يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية .



