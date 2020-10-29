هيثم عرابي يضم وليد الحصري لصفوف نادي بلقاس بدوري القسم الثالث

أعلن وليد الحصري لاعب فريق كفر الشيخ انضمامه لفريق بلقاس بدورى القسم الثالث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

وكان هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق للنادي الاهلي أعلن استحواذه علي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بلقاس بدورى القسم الثالث برفقة عدد من المستثمرين .

وجاء التعاقد مع وليد الحصري بعدما نجح في قيادة فريق كفر الشيخ للصعود للدورى الممتازب وله عدد كبير من التجارب والخبرات في الدورى القسم الثالث والثاني .

علي جانب اخر اعلن هيثم عرابي التشكيل الفني والاداري للفريق الاول وتولى صلاح الغباشي مهمة المدير الفني ،واحمد سعد مدرب عام ، حماده محسن ، مدرب مساعد ، احمد سلامه مدرب حراس مرمي ، احمد البنان مدير شئون لاعبين ، محمد ابو القمصان منسق عام الفريق ، حسين رمضان كيتا مدير اداري ، فادي متولى إداري.