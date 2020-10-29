الدوري الأوروبي .. توتنهام يسقط أمام أنتويرب بهدف بمشاركة سون

سقط نادي توتنهام بهدف نظيف أمام أنتويرب، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وسجل أصحاب الأرض هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وفي النصف الثاني من المباراة، أجرى المدرب البرتغالي 5 تبديلات في ربع ساعة فقط، بحثًا عن تعديل الكفة.
لكن البديلين هاري كين وهيونج مين سون، فشلا في تقديم ما يشفع للسبيرز بالتعادل.
وارتفع رصيد أنتويرب إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما بات توتنهام ثانيًا بـ3 نقاط، فيما حصل لاسك على أول 3 نقاط، في الوقت الذي يظل فيه لوجودوريتس دون أي نقطة.
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