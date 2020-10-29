أحمد حجازي يختار رقمه مع "الاتحاد" بطريقة كوميدية

أعلن نادي اتحاد جدة، عن رقم القميص الذي سيرتديه محترفنا المصري في صفوفهم أحمد حجازي خلال مشاركته معهم خلال الموسم الجاري من الدوري 2020/2021.

ونشر حساب رسمي تابع لنادي الاتحاد السعودي، بموقع تويتر يحمل اسم "جماهير نادي الاتحاد"، صورة لأحمد حجازي، مُذيلًا إياها بتعليق: "أي رقم راح يرتدي حجازي".

ليرد حجازي، بحسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلًا: "26 من فضلك" وسط تفاعل من قبل محبي النادي على موقع تويتر.

وكان نادي الاتحاد أعلن ضم أحمد حجازي، قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.

ووصل أحمد حجازي، إلى مدينة جدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس؛ استعدادًا للانضمام لصفوف الفرق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، في دربي مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.