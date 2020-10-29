الـ VAR يلغي 3 أهداف في لقاء سلبي بين الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة ٣٤ من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع الإنتاج الحربي تسجيل هدفين تم إلغائهما الأول بسبب لمسة يد، والثاني بداعي التسلل دون العودة لخاصية الvar.

وفي شوط المباراة الثاني تعرض لاعب الإنتاج الحربي للكمة قوية من حارس مصر للمقاصة في الدقيقة ٧٩، واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء ولكن مع عودته لل var تم إلغاؤها بداعي التسلل.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كل فريق لنقطة واحدة فيصبح الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد ٤٤ نقطة، بينما يصبح المقاصة في المركز التاسع برصيد ٤٢ نقطة.

وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين.

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي.

الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومحمد توني وشميلس بيكلي ومحمد دسوقي وأشرف شيكو وهشام حافظ وكريم جمال ببا ويحيى زكريا ويوسف شريف.