الدوري الأوروبي .. ميلان يحقق فوزا سهلا على سبارتا براج 3-0

نجح نادي ميلان في تحقيق فوز سهل ضد منافسه سبارتا براج، بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وسجل صاحب الأرض هدفا أول في الدقيقة 24 بواسطة الإسباني إبراهيم دياز بعد تمريرة رائعة من زلاتان إبراهيموفيتش الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل الروسينيري ضغطه على مرمى منافسه التشيكي، حيث أضاف هدفين آخرين، عن طريق كل من رافاييل لياو وديوجو دالوت في الدقيقتين 57 و66.