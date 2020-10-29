إنتر ميلان يعلن إصابة لوكاكو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعرض مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة في الفخذ.
وكان المهاجم قد شارك في المباراة التي تعادل فيها الإنتر سلبيًا بدوري أبطال أوروبا مع شاختار دونيتسك في كييف.
وجاء في بيان الإنتر: "خضع روميلو لوكاكو لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في معهد هيومانيتاس في روزانو هذا الصباح بعد مشكلة ظهرت خلال مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد شاختار دونيتسك".
وأضاف: "أظهرت عمليات المسح أنه عانى من إجهاد في فخذه الأيسر، وستتم مراقبة حالته يوميًا".
ومن المتوقع غياب لوكاكو عن مباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي مع بارما يوم السبت، وهناك شكوك حول لحاقه بمبارة الإنتر ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها 3 نوفمبر القادم.
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