المحترف الإسرائيلي يسجد بعد إحرازه أول أهدافه بالدوري الإماراتي

أحرز الدولي الإسرائيلي ضياء السبع لاعب نادى النصر الإماراتي أول أهدافه في الدوري الإماراتي فى الدقيقة 70 فى مرمى فريق الوصل فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة.









وعقب إحراز الدولي ضياء السبع الهدف الثالث لفريق النصر فى مرمى الوصل الإماراتي قام بالسجود فى الدقيقة 70 من مجريات اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد زعيبل بنادى النصر الإماراتي.









وحقق فريق النصر فوزا على نظيره فريق الوصل الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد سجل سبيستيان تيجالي هدفين فيما أحرز ضياء السبع اللاعب الإسرائيلي ثالث الأهداف.









يذكر أن نادي النصر تعاقد رسميا مع أول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي ، وذلك بعد الإعلان عن انضمام ضياء سبع لصفوف الفريق الإماراتي. ويمتد عقد ضياء سبع مع النصر لمدة 3 مواسم مع حصوله على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا مع الفريق الإماراتي. وانتقل صاحب الـ27 عاما إلى صفوف النصر الإماراتي، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني، ليصبح بذلك أول لاعب إسرائيلي يلعب في دوري الخليج العربي.









وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه: «شركة النصر كرة القدم تتمنى التوفيق للاعب ضياء سبع في مهمته الجديدة وأن يظهر بالمستوى المأمول منه». وأضاف النادي في بيانه «نود أن تؤكد للشارع الرياضي بشكل عام وجماهير النصر بشكل خاص بأن استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت وتم اختياره نظرًا لما يتمتع به من مواهب عديدة وقدرات فنية وفردية ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضا انطلاقًا من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى أرجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى وذلك لإثراء المسابقات المحلية وتعزيز المنافسة بين الأندية بما يعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية، خاصة أن القلعة الزرقاء كانت ومازالت بمثابة محطة مهمة لنجوم الكرة العالمية».