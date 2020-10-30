أرسنال يفوز على دوندالك الأيرلندي بثلاثة أهداف

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي من هزيمه جاره دوندالك الأيرلندي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.
افتتح التسجيل للجانرز إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد استغلال خطأ من الحارس الأيرلندي، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني سريعًا لأرسنال في الدقيقة 44، وفي بداية الشوط الثاني سجل الإيفواري نيكولا بيبي أجمل أهداف المُباراة بعد تسديدة مُذهلة.
وفي نفس المجموعة، حقق مولده النرويجي فوزًا هامًا على رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد، سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أوهي أومويوانجو في الدقيقة 65.
وبنتيجة مُباراتي اليوم يتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه مولده بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، ويحتل رابيد فيينا ودوندالك المركزين الثالث والرابع بدون أي نقاط.
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