خالد بيبو يهنئ الخطيب بعيد ميلاده الـ66

قدم خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تهنئة خاصة لـ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر خالد بيبو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" صورة مع الخطيب احتفالا بعيد ميلاده".



وتحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية كابتن محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.



وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.