الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية بيبو

احتفل النادي الاهلي بعيد ميلاد رئيس مجلس إدارته، الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكورة المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر انستجرام صورة ل بيبو وعلقت قائلة "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها ..وأسطورة النادي الأهلي ورئيسه .. الكابتن محمود الخطيب.. كل عام وأنت الأسطورة وحبيب الملايين وفخر لكل الأهلاوية".

وتحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية كابتن محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا