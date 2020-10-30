صحفي مغربي: كاف أبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك

أكد حمزة الشتيوي صحفي مغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء المغربي بموعد خاطئ لمباراة الزمالك. وقال الشتيوي في تصريحات تليفزيونية : "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أبلغ مسئولي نادي الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الزمالك". وتابع : " الكاف أبلغ إدارة الرجاء أن مباراة الإياب أمام الزمالك يوم 3 نوفمبر وذلك عكس ما قالته الصحف المصرية بأنه تم إخطار الزمالك شفهيًا بيوم 4 نوفمبر ". واختتم : " لغاية الآن لم يتم إخبار الرجاء من جانب الكاف بموعد لقاء الإياب يوم 4 نوفمبر وهذا غريب بالنسبة لي ". الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على الرجاء البيضاوي بهدف للا شئ ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

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