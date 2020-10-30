نابولي يفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف

حقق فريق نابولي مهمًا على حسابه فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف، فقي الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على أرضية ملعب " أنويتا ".

ورفع فريق نابولي رصيده بعد هذا الفوز الى 3 تقاط في المركز الثاني بنفس رصيد سوسيداد، بينما يتصدر المجموعة آلكمار برصيد 6 نقاط، وريجيكا رابعًا بدون نقاط.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة " 56 " بعد تسديدة ارتطمت في لاعب سوسيداد وسكنت الشباك، ولعب نابولي بعشرة لاعبين بعد طرد فيكتور أوسيمين في الدقيقة " 90 ".