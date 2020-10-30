وقال اشتيوي في تصريحات تليفزيونية : " تحدثت مع جمال السلامي مدرب الرجاء أمس وقال لي إنه سيأتي لمصر من أجل تحقيق انتصار غال".
وتابع : " جمال سلامي قال لي إنه سيخوض لقاء الزمالك كمباراة نهائي ".
واختتم : " مدرب الرجاء أكد للاعبيه أنه لابد من الفوز على الزمالك ، واعتباره مباراة نهائية لأن النهائي أيضًا سيقام في مصر فلابد من تحقيق الفوز في مصر ".
يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء بهدف للا شئ في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال سلامي: سنلعب لقاء الزمالك كـ مباراة نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.