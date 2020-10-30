أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي بإسم نادي إتحاد جدة السعودي بإمكانيات أحمد ححازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي المنتقل حديثًا للفريق ". وقال صادق في تصريحات تليفزيونية : " أحمد حجازي لاعب كبير ولديه أخلاقيات وإمكانيات رائعه ". وتابع : " كان متجاوب معنا للغاية عندما تحدثنا معه ووافق على الفور وهو لاعب رائع ويستحق ". وأضاف : " تعاقدنا معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء بشكل نهائي في نهاية الموسم القادم ". وأختتم : " تجربة المصريين ناجحة وتأتي في كهربا وحسني عبدربه وغيرهم فكلهم ناجحين ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد السعودي يتغزل في أحمد حجازي .. ويؤكد: تجربة المصريين ناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.