أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا بعد خضوعه للعلاج

يذكر أن الفنان تامر حسني اهدي مؤمن زكريا أغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما ياما هتفنا اسمك النهاردة ليك غنانا".
من ناحية أخرى، يواصل مؤمن زكريا، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.
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