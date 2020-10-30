كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الثنائي علي معلول و محمد الشناوي لاعبا النادي الأهلي من المشاركة أمام طلائع الجيش بالدوري. وقال شوبير عبر برنامجه التليفزيوني : " اللاعبان جاهزان طبيًا ولكن موسيماني مدرب الفريق يفضل إراحتهم ". وتابع : " الثنائي لن يشاركا أمام طلائع الجيش بالدوري ، وهناك وجوه جديدة في المباراة ". واختتم : " موسيماني يفضل إراحة عدد من اللاعبين الأساسين ومشاركة الشباب في مباراة طلائع الجيش ". يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره طلائع الجيش السبت القادم ، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يكشف موقف مشاركة الشناوي ومعلول أمام طلائع الجيش بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.