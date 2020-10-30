صحفي مغربي: جماهير الرجاء تريد تكرار ثلاثية الزمالك عام 2006.. وشوبير: عمر اللي فات ما هيرجع تاني

أكد حمزة شتيوي الصحفي المغربي أن جماهير الرجاء تتمنى تكرار ثلاثية الزمالك عام 2006 ببطولة دوري أبطال العرب وشوبير يقاطعه قائلًا: " عمر اللي فات ماهيرجع تاني ". وقال شتيوي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج شوبير: "مباراة الرجاء القادمة أمام الزمالك صعبة ولكن الفريق سيخوض اللقاء كأنه مباراة نهائية". وتابع: "جماهير الرجاء تريد تكرار مباراة الزمالك عام 2006 ، والتي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة ببطولة دوري أبطال العرب ". وقاطع الإعلامي أحمد شوبير حديثه قائلًا له : "عمر اللي فات ما هيرجع تاني". واستكمل شوبير حديثه: "نثق في لاعبي نادي الزمالك ولديه 7 لاعبين كبار تستطيع إحداث الفارق والفوز على الرجاء مرة أخرى بلقاء الإياب". الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد فاز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدف للا شيء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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