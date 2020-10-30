اسمه بحروف من ذهب في القلوب.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

ونشرت الصفحة الرسمية ل فيفا بالعربي صورة للخطيب بتيشرت الأهلي وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم شكرًا على المتعة.. شكرًا على الذكريات وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".
بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.
وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا
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