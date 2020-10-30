اسمه بحروف من ذهب في القلوب.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"،. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واسطورة الكرة المصريه بعيد ميلاده ال 66.

ونشرت الصفحة الرسمية ل فيفا بالعربي صورة للخطيب بتيشرت الأهلي وعلقت قائلة "‏عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم شكرًا على المتعة.. شكرًا على الذكريات وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".

وتحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية كابتن محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا