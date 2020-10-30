احتفالا بعيد ميلاده .. هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد يتصدر تويتر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏كل سنه وانتا بالصحه والسلامه يا سعادة رئيس النادي الاهلي ورئيس مجلس اداراه اعظم نادي في الكون عقبال ١٠٠ سنه يابيبو ياخطيب ياخلوق ‎#معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد" و "‏كل سنه وانتا طيب ذيا صاحب القلب الطيب الخلوق المحترم افتخر بانك رائيس النادي اللي بعشقه من الصغر معاك يابيبو في كل قرا ‎#معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد ".

وقال آخرون" ‏يتم اليوم أسطورة ورئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" عامه الـ 66، كل عام وأنت إلي الله أقرب وبخير يا أسطورتنا بيبو يا تاريخ " و" ‏‎#معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد.. كل سنة وانت رئيس جمهورية الأهلي هداف الأهلي التاريخي صاحب هدف اول بطولة أفريقية أفضل لاعب في أفريقيا عام ٨٣ كل سنة وانت طيب وبخير يا بيبو" .