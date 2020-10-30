وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنه وانتا بالصحه والسلامه يا سعادة رئيس النادي الاهلي ورئيس مجلس اداراه اعظم نادي في الكون عقبال ١٠٠ سنه يابيبو ياخطيب ياخلوق #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد" و "كل سنه وانتا طيب ذيا صاحب القلب الطيب الخلوق المحترم افتخر بانك رائيس النادي اللي بعشقه من الصغر معاك يابيبو في كل قرا #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد ".
وقال آخرون" يتم اليوم أسطورة ورئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" عامه الـ 66، كل عام وأنت إلي الله أقرب وبخير يا أسطورتنا بيبو يا تاريخ " و" #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد.. كل سنة وانت رئيس جمهورية الأهلي هداف الأهلي التاريخي صاحب هدف اول بطولة أفريقية أفضل لاعب في أفريقيا عام ٨٣ كل سنة وانت طيب وبخير يا بيبو" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا بعيد ميلاده .. هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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