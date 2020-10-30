السيد: رمضان صبحي اتربى في الأهلي أكتر من بيته .. وتجربته في الاحتراف فاشلة

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية : " حزين على رحيل رمضان صبحي من النادي الأهلي بهذه الطريقة".
وتابع : " رمضان صبحي تربى في النادي الأهلي أكثر من مما تربى في بيته حيث تواجد عدة سنوات بالفريق ".
واختتم : " رمضان صبحي فشل في تجربته الإحترافية في إنجلترا من وجهة نظري ، واللاعب أخطأ في الرحيل لبيراميدز ".
يذكر أن رمضان صبحي قد انتقل إلى نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع الأهلي قادمًا من هادرسفيلد الإنجليزي.
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