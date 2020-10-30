شوبير يعلق على ارتداء النني شارة قيادة فريق أرسنال بدوري أوروبا

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق. على حمل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي شارة قيادة الفريق لأول مرة في تاريخه في مباراة أمس ضد فريق جاره دوندالك.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏لقطة اليوم صورة تاريخية في الكرة المصرية والعربية محمد النني كابتن أرسنال الإنجليزي".

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي من هزيمة جاره دوندالك الأيرلندي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

افتتح التسجيل للجانرز إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد استغلال خطأ من الحارس الأيرلندي، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني سريعًا لأرسنال في الدقيقة 44، وفي بداية الشوط الثاني سجل الإيفواري نيكولا بيبي أجمل أهداف المُباراة بعد تسديدة مُذهلة.

وفي نفس المجموعة، حقق مولده النرويجي فوزًا هامًا على رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد، سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أوهي أومويوانجو في الدقيقة 65.

وبنتيجة مُباراتي اليوم يتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه مولده بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، ويحتل رابيد فيينا ودوندالك المركزين الثالث والرابع بدون أي نقاط