الجارحي يحتفل بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية بيبو

احتفل محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واسطورة الكرة المصريه.
ونشر الجارحي عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع الخطيب وعلق عليها قائلا "هو عاشق للأهلي قبل أن يكون رئيس النادي، هو أسطورة قبل أن يكون لاعب كرة فذ.. متفرد واستثنائي بأخلاقه وحبه للقلعة الحمراء، هو الكابتن محمود الخطيب.. عيد ميلاد سعيد يا بيبو وعقبال مليون سنة في حب الأهلي".
وتحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية كابتن محمود الخطيب الـ 66.
بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.
وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا
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