ألف شكر ودموع بيبو .. لحظة تاريخية لن ينساها عشاق محمود الخطيب

ويحتفل الأسطورة محمود الخطيب بعيد ميلاده ال 66 ، اليوم الجمعة ، كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.
ويستعرض دوت الخليج في ذكرى ميلاده تلك اللحظة المؤثرة من خلال السطور التالية :.
في لقطة تاريخية لن ينساها أحد، سواء من حضر هذا اليوم، أو من سمع عنه وشاهد مقاطع الفيديو له، صعد محمود الخطيب إلى المنصة ليلقي كلمات الشكر لمحبيه، ويودعهم بعد أن أعلن اعتزاله لعب كرة القدم متأثرًا بإصاباته الكثيرة، ليقاطعه الجمهور أكثر من مرة بهتاف موحد مطالبين محبوبهم بالتراجع عن قراره، لتختنق الكلمات في صدر محمود الخطيب، وتقرر دموعه أن تتصدر المشهد نيابة عن كلماته، ليكتفي بترديد كلمتين فقط، " ألف شكر ".
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