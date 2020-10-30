ألف شكر ودموع بيبو .. لحظة تاريخية لن ينساها عشاق محمود الخطيب

" ألف شكر " كلمتين لن ينساهم كل من عشق أسطورة القلعة الحمراء محمود الخطيب حينما قرر إنهاء مسيرته الكروية بسبب إصاباته الكثيرة.

ويحتفل الأسطورة محمود الخطيب بعيد ميلاده ال 66 ، اليوم الجمعة ، كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعرض دوت الخليج في ذكرى ميلاده تلك اللحظة المؤثرة من خلال السطور التالية :.

في لقطة تاريخية لن ينساها أحد، سواء من حضر هذا اليوم، أو من سمع عنه وشاهد مقاطع الفيديو له، صعد محمود الخطيب إلى المنصة ليلقي كلمات الشكر لمحبيه، ويودعهم بعد أن أعلن اعتزاله لعب كرة القدم متأثرًا بإصاباته الكثيرة، ليقاطعه الجمهور أكثر من مرة بهتاف موحد مطالبين محبوبهم بالتراجع عن قراره، لتختنق الكلمات في صدر محمود الخطيب، وتقرر دموعه أن تتصدر المشهد نيابة عن كلماته، ليكتفي بترديد كلمتين فقط، " ألف شكر ".